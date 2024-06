Un Cavaliere nella Polizia Locale di Latina

LATINA – Nell’ambito delle cerimonie per il 78° anniversario della Festa della Repubblica, la sindaca Matilde Celentano ha consegnato l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica a Emilio Boscaro, vice commissario aggiunto della Polizia Locale di Latina.

“L’onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a un uomo della Polizia Locale di Latina – ha affermato la sindaca Celentano – è motivo di orgoglio per l’amministrazione comunale, per il Corpo della Polizia Locale e, interpretando il sentire comune, per l’intera comunità cittadina. Auguro all’ufficiale Boscaro, integerrimo professionista, un buon proseguimento di carriera, sempre caratterizzata da competenza e affidabilità”.

La prima cittadina, il vice sindaco Massimiliano Carnevale, gli assessori Francesca Tesone e Antonio Cosentino, e numerosi consiglieri comunali hanno preso parte, questa mattina, ai festeggiamenti organizzati, come di consueto, in piazza della Libertà dalla Prefettura e dal Comune di Latina.

“E’ stato un bellissimo momento di condivisione della festa con i cittadini e con le autorità presenti – ha sottolineato Celentano a margine dell’evento presieduto dal Prefetto Maurizio Falco – Il 2 e il 3 giugno 1946, esattamente 78 anni fa, ci fu il referendum istituzionale con il quale la maggioranza degli italiani scelse di affidare il futuro della nostra nazionale alla forma di governo repubblicano, abbandonando per sempre la monarchia. Fu eletta, inoltre, l’Assemblea Costituente. La Festa della Repubblica del 2 Giugno celebra anche, e mi piace evidenziarlo, il giorno in cui il suffragio divenne universale. Per la prima volta le donne italiane si recarono alle urne per esercitare il diritto di voto. E la risposta fu straordinaria. Auguro a tutti i cittadini di Latina una buona Festa della Repubblica, La festa di oggi ci ricorda la nascita della Repubblica Italiana, nel segno dei dei principali valori democratici alla base della nostra società: libertà, uguaglianza, pluralismo, solidarietà. Viva la Repubblica, viva il Tricolore, viva Latina”, ha concluso il sindaco Celentano.