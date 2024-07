Alessandra Chicarella espone al Circolo cittadino di Latina

LATINA – Si intitola “RICALCOLO L’ITINERARIO”, la raccolta di opere che accompagna il Diario di Viaggio dell’artista pontina Alessandra Chicarella. Una serie di opere pittoriche e qualche installazione che l’autrice dipinge e compone dall’inizio della sua carriera artistica e che espone da qualche giorno al Circolo Cittadino Sante Palumbo di Latina.

Giovedì 11 luglio alle ore 19:00 il vernissage vede coinvolto nella presentazione anche il Club Archeologico di Latina che partecipa attivamente alla nuova rassegna di Mad Museo d’Arte Diffusa all’interno del Circolo Cittadino. Partecipano alla presentazione la storica dell’arte e archeologa Carla Vaudo, l’artista Alessandra Chicarella, Bruno Bulgarelli presidente del Circolo e Mariassunta D’Alessio vicepresidente del Circolo che ha proposto questo connubio con Fabio D’Achille e gli spazi centralissimi dell’OND Opera Nazionale Dopolavoro di Littoria.

L’isolaculturale di MAD espone in questi giorni anche “VolArte” al Bar Poeta in piazza del Popolo e al TURIRIZZO in via Pio VI con i fumetti di “Heroes”.