60° Festival Pontino, musica nuova dal workshop di composizione di Alessandro Solbiati

SERMONETA – Uno sguardo alla scrittura musicale d’oggi con la musica dei giovani compositori del workshop di composizione di Alessandro Solbiati per il concerto di venerdì 12 luglio al Castello Caetani di Sermoneta (ore 21). In programma le prime esecuzioni assolute degli allievi del corso, in gran parte italiani ma provenienti anche dal resto d’Europa, nuovi lavori che sono stati scritti nella settimana in cui si è tenuto il workshop a Sermoneta, in un confronto stimolante fra stili e formazioni diverse. Come avviene dal 2007, una giuria selezionerà i brani più meritevoli e i loro autori saranno invitati a produrre nuovi lavori che saranno eseguiti in prima mondiale negli Incontri internazionali di Musica Contemporanea dell’edizione prossima del Festival, nel luglio 2025.

Interpreti del concerto del 12 luglio saranno tre musicisti che da sempre dedicano particolare attenzione al repertorio della musica contemporanea: a partire dalla pianista Maria Grazia Bellocchio, artista che collabora stabilmente con Divertimento Ensemble, la cantante Maria Eleonora Caminada (foto Luca Valli) che lavora spesso a contatto con i compositori contemporanei frequentemente chiamata per cantare in prime esecuzioni assolute e il giovane clarinettista Riccardo Acciarino, fra i più promettenti interpreti nel campo contemporaneo, musicista solista sia con Divertimento Ensemble, che con la ELBE Chamber Orchestra di Amburgo.