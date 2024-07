Ponza, 16enne violentata da un trentenne che è entrato in casa mentre era sola

PONZA – Una ragazza di 16 anni ha denunciato di essere stata violentata a Ponza in un’abitazione in località Conti dove si trovava con i genitori che in quel momento erano assenti. Ad aggredirla, dopo esser entrato furtivamente in casa, sarebbe stato un trentenne romano arrivato a Ponza per lavorare come cameriere per la stagione estiva e che occupava la casa adiacente. Il fatto è emerso dopo che la mamma della minorenne ha presentato denuncia ai militari della stazione isolana.

I carabinieri in seguito alla denuncia hanno fermato e interrogato il sospettato nei confronti del quale al momento non sono stati presi provvedimenti cautelari, mentre la giovane è stata portata al Santa Maria Goretti di Latina per gli accertamenti medici. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Cassino competente per territorio.

Da quanto si apprende il 30enne era noto alle forze dell’ordine.