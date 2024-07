LATINA – Soccorso in emergenza per una ragazza che questa mattina è precipitata dal secondo piano di un’abitazione del quartiere q4 a Latina. Soccorsa dopo l’allarme dato da alcuni residenti, la giovane è stata elitrasportata in ospedale in codice rosso.

Sul posto, in Via Boito, hanno operato i sanitari del 118 e la Volante della Questura di Latina. Le indagini per ricostruire dinamica e ragioni di quanto accaduto sono in corso. Non si esclude un gesto volontario.