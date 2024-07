Incidente sulla Cori-Giulianello, sabato al Campo di Stoza i funerali di Cristian e Alice

CORI – Saranno salutati insieme nel Campo Sportivo di Stoza Cristian Spirito e Alice Carconi i due ragazzi morti in un terribile incidente stradale sulla Cori-Giulianello dove si trovavano insieme in moto. Ne danno annuncio le famiglie dei due fidanzatini, che hanno deciso per un’unica cerimonia funebre. I funerali cominceranno alle 18,30 poi entrambe le salme saranno cremate. La procura della Repubblica di Latina ha dunque dato il via libera alle esequie restituendo i corpi sui quali nei giorni scorsi è stata eseguita l’autopsia. Cristian e Alice avevano 17 e 14 anni.

“Mentre a voi venivano date delle splendide ali, a noi strappavano via il cuore per sempre. Nulla sarà più come prima”, si legge nell’epigrafe con le foto sorridenti dei due adolescenti.

Nell’incidente ha perso la vita anche Ezio Marchetti di Sezze. La salma dell’uomo di 46 anni tornerà nella cittadina lepina questa sera e venerdì nella chiesa di San Lorenzo a Crocemischitto alle 10,30 saranno celebrati i funerali.