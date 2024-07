Rogo alla Farla di Latina, il sindacato CLAS: “Subito un tavolo di confronto per l’occupazione”

LATINA – A seguito dell’incendio che ha distrutto lo stabilimento Farla di Latina, fortunatamente senza alcun ferito tra i lavoratori, sindacato CLAS ha chiesto oggi l’apertura di un tavolo di confronto con l’azienda per trattare con massima urgenza il futuro occupazionale e reddituale dei lavoratori dipendenti dello stabilimento latinense.

“Il vasto incendio presso lo stabilimento Farla ha provocato ingenti danni e preoccupazione anche per l’ambiente – afferma il Segretario Generale del Sindacato CLAS Davide Favero – Ma la nostra attenzione e preoccupazione va anche al futuro occupazione dei circa cento lavoratori che operavano all’interno della struttura. E’ nostro dovere garantire gli aspetti lavorativi e reddituali degli occupati con le ricadute sulle rispettive famiglie. E’ per questo che già oggi, raccogliendo le istanze degli stessi lavoratori e come unico sindacato che ha una RSA costituita presso l’azienda, abbiamo ufficialmente chiesto alla Farla un incontro urgente pur comprendendo il difficile momento che però deve investire anche il futuro occupazionale”.