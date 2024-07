Incendio alla Farla, terza ordinanza del Comune, Celentano: “Ore concitatissime e soggette a continue evoluzioni”

LATINA – A 24 ore dall’incendio alla Farla, dopo una giornata difficile, la sindaca di Latina Matilde Celentano commenta: “Sono state ore concitatissime che ci hanno tenuti svegli per tutta la notte con notizie provenienti dalle istituzioni preposte soggette a continue evoluzioni.

A riprova di ciò vi fornisco un ulteriore aggiornamento: abbiamo emesso questa sera una terza ordinanza su richiesta della Asl, sempre a scopo precauzionale, volta ad estendere il divieto di raccolta, consumo e vendita di prodotti di ortofrutta coltivata entro un chilometro dal luogo dell’incendio, il divieto di tenere gli animali al pascolo all’aperto. Vengono raccomandate regole di buonsenso, come la chiusura di porte e finestre anche nelle strutture ricettive e di non uscire di casa se non necessario.

In quanto alle famiglie che vivono all’Ex Rossi Sud, sono cittadini come tutti gli altri, tutelati al pari degli altri anche in questo caso”.

La gestione dell’emergenza è stata coordinata direttamente dalla sala operativa della Prefettura di Latina, dalla dirigente comunale Daniela Prandi, dalla vice comandante della Polizia Locale Daniela Brancato e dall’assessore Gianluca Di Cocco erano in stretto contatto con gli uomini della Protezione civile per quelle che erano le competenze del Comune di Latina.