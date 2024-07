Stop alle plastiche, l’appello dalla spiaggia di Serapo dell’ex Ministro dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio con il Sindaco di Gaeta Cristian Leccese

GAETA – Dalla spiaggia di Serapo a Gaeta, Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde, che cambiò nome al ministero dell’Ambiente per inserirvi la tutela del mare, rilancia con il sindaco di Gaeta Cristian Leccese la campagna #mediterraneodaremare #nolitter e #plasticfree per chiedere a tutti i sindaci di firmare ordinanze che blocchino le plastiche monouso almeno su spiagge e litorali.

“Dobbiamo ottenere che tutti i sindaci, a partire da quelli costieri, firmino ordinanze #plasticfree. È un contributo per far capire che il nostro mare non è una discarica. In questi anni la campagna Mediterraneo da remare ha coinvolto centinaia di istituzioni, imprese e associazioni proprio per difendere il nostro Mediterraneo” dichiara l’ex ministro dell’Ambiente e dell’Agricoltura Pecoraro Scanio, e il sindaco Leccese ha aggiunto: “Lavoriamo perché la nostra comunità locale si renda conto della grande importanza della sostenibilità ambientale in particolare nel rispetto del mare”.