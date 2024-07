Calcutta rompe il suo proverbiale silenzio e difende la sua ragazza, la cantante Angelica

LATINA – Per la prima volta nella sua vita di cantante, Edoardo D’Erme, l’artista di Latina noto come Calcutta, è costretto a parlare di sé e della sua vita privata pubblicamente. Lo fa dopo che è stata resa nota una vicenda che riguarda la sua attuale compagna, la cantante Angelica Schiatti.

E’ stata la giornalista Selvaggia Lucarelli in un articolo sul Fatto Quotidiano a rivelare che l’ artista ha denunciato in Procura a Milano (nel 2020) di essere vittima di revenge porn da parte del suo ex Morgan il quale avrebbe poi anche minacciato, fatto pedinare e tormentato in vari modi la nuova coppia formata da Angelica e dal cantante di Latina Calcutta.

Proprio in queste ore Calcutta irrompe con una storia su Instagram che conferma il contenuto delle denunce di Angelica.

“Oggi sono usciti diversi articoli che parlano di quello che ha dovuto subire la mia ragazza in questi quattro anni. Vi assicuro che i fatti atraci riportati nell’articolo sono solo una piccola parte di quelli accaduto e hanno modificato la nostra vita più di quanto si possa immaginare. La cronaca – conclude Calcutta – purtroppo parla spesso di vicende simili che finiscono nel peggiore dei modi”.

Agli atti nel fascicolo in cui Morgan risulta indagato c’è anche un messaggio a Calcutta che dice: «Tu possa essere maledetto e andare dove sta tua madre infame cane». Come è noto, la mamma di Edoardo D’Erme è scomparsa improvvisamente e prematuramente.