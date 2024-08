Appia patrimonio Unesco, spiragli per i Comuni esclusi

LATINA – Si aprono importanti spiragli per i Comuni pontini esclusi dal riconoscimento Unesco sulla via Appia. Come annunciato dal presidente della Provincia Gerardo Stefanelli, sono arrivate delle rassicurazioni dal Ministero della Cultura sul coinvolgimento di tutti i comuni che hanno sottoscritto il protocollo a sostegno della candidatura. Parteciperanno dunque alle iniziative di tutela e valorizzazione previste dal Piano di Gestione del sito i centri facenti parte del tratto escluso: Latina, Cisterna, Norma, Sermoneta, Sezze, Pontinia e Terracina. Il Mic ha comunque confermato la sua disponibilità a studiare con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le modalità con le quali raggiungere, nel minor tempo possibile, l’iscrizione dell’intero tratto nella Lista del Patrimonio Unesco.