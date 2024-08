Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze: il Comune cerca partner per la fornitura di prodotti eno-gastronomici

LATINA – Il Comune di Latina, nell’ambito delle attività di organizzazione e partecipazione al Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze programmato a Lugano dal 1° al 3 novembre 2024, intende acquisire manifestazioni di interesse per l’offerta di sponsorizzazioni finalizzate alla fornitura di prodotti eno-gastronomici, o altri prodotti tipici del territorio pontino, da presentare in occasione dell’evento, per una migliore promozione del territorio stesso.

L’avviso pubblico, pubblicato sull’Albo pretorio, è volto a individuare candidati con i quali stipulare i contratti di sponsorizzazione. È ancora possibile presentare domanda: le date dell’avviso pubblico, infatti, sono state rettificate con un’integrazione al documento. Gli interessati possono rispondere alla manifestazione di interesse entro il 30 settembre.

“Oltre 400 espositori, operatori e buyer professionali, 60 paesi rappresentati: il Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze è una manifestazione dal respiro internazionale dove si incontrano luoghi, popoli e culture – afferma l’assessore all’Ambiente Franco Addonizio – È dedicato interamente alla promozione dei territori insigniti della bandiera blu, che il nostro Comune ha ottenuto per l’undicesimo anno consecutivo. Per questo, il Comune di Latina, che sarà presente con una delegazione, ha voluto invitare le aziende locali ad esporre i prodotti della nostra terra. La sponsorizzazione, nello specifico, si traduce nella fornitura da parte degli operatori economici interessati di prodotti eno-gastronomici a titolo gratuito, riconoscendo allo sponsor un ritorno di immagine attraverso la partecipazione del Comune di Latina all’evento. Allo stesso tempo è un’occasione importante di promozione e, per questo, ci aspettiamo che in molti decidano di cogliere questa occasione”.