Arriverà Josep Borrell a Ventotene per il 43° Seminario

VENTOTENE – Interverrà Josep Borrell, alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vice della Commissione Europea ( già presidente del Parlamento Europeo) al 43° Seminario di Ventotene in programma dal 1° al 6 settembre organizzato dal Comune di Ventotene e dall’Istituto di studi federalisti Altiero Spinelli, con il patrocinio della Provincia di Latina.

Sull’isola in cui Spinelli e Rossi scrissero il Manifesto che ha dato vita al progetto europeo, il Seminario vede la partecipazione di oltre 110 giovani europei, inclusi i partecipanti al Seminario internazionale organizzato dall’istituto Spinelli in collaborazione, per la 40ª edizione, con Unione Europea dei Federalisti e JEF Europe.

“Ogni anno a Ventotene si forma il futuro dell’Europa”, commenta Mario Leone, direttore dell’Istituto Spinelli che prosegue una lunga tradizione e che ha voluto dedicare l’edizione 2024 al tema “Il Federalismo in Europa e nel mondo. Verso gli Stati Uniti d’Europa e un nuovo ordine mondiale”.

Nella Sala Polivalente “Terracini” di Ventotene, all’inaugurazione in programma alle 17 di domenica 1° settembre, il sindaco dell’isola Carmine Caputo accoglierà la prefetta di Latina Vittoria Ciaramella, il presidente della Regione Lazio , Francesco Rocca, il presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli e Gabriele Panizzi, Vicepresidente dell’Istituto Altiero Spinelli.

Tra le sessioni previste quelle sul federalismo, sulla difesa europea, e ancora su transizione ecologica e digitale, sfida della competitività per l’Europa e ruolo delle associazioni e degli enti territoriali in Italia per costruire il futuro dell’Unione europea.

IL PROGRAMMA