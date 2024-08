Latina rischia di perdere i fondi per il ripascimento, ma il Comune smentisce

LATINA – Infuriano le polemiche a Latina per la questione dei 5 milioni e mezzo di euro che il Comune rischia di perdere per i lavori di ripascimento da Capoportiere a Foceverde. Secondo gli assessori all’Ambiente e alla Marina, Franco Addonizio e Gianluca Di Cocco, quei fondi sono ancora accessibili perché la Regione ha richiesto uno studio sugli effetti che il progetto può avere su un’area vasta nel corso del tempo e l’ente ha replicato che la documentazione richiesta non è di sua competenza e che comunque i costi necessari potrebbero essere insostenibili. Gli assessori hanno anche evidenziato che l’archiviazione disposta dalla Regione riguarda espressamente la procedura per la valutazione d’impatto ambientale e non il finanziamento concesso. Di diverso avviso l’ex sindaco Damiano Coletta, secondo il quale sarebbero emerse criticità nell’iter che avrebbero ormai compromesso l’arrivo di quelle risorse. Secondo Coletta è normale che Regione abbia richiesto quello studio, ma il Comune doveva farsi trovare pronto lavorando in modo preventivo.