10 e lode all’esame di scuola media, premiati 72 studenti di Latina

LATINA – Sono stati premiati lunedì pomeriggio, nei giardini del Comune di Latina, i 72 studenti di terza media che hanno preso 10 e lode all’esame. E’ stata la sindaca Matilde Celentano a riceverli consegnando a ciascuno oltre ad un attestato di merito, un buono da 138 euro da spendere in libri scolastici. “Complimenti per i risultati brillanti, un risultato straordinario che la nostra amministrazione ha voluto premiare con la consegna di un bonus destinato all’acquisto di libri o materiale scolastico da utilizzare nelle librerie o presso i rivenditori già accreditati con il Comune di Latina. Il vostro impegno, la vostra dedizione e la vostra costanza sono un esempio per tutti noi. Congratulazioni anche ai vostri insegnanti e alle vostre famiglie, che vi hanno guidato e sostenuto lungo questo percorso. Il loro lavoro, spesso svolto nell’ombra, è fondamentale per il vostro successo. Tra voi potrebbe esserci il futuro sindaco di questa città”, ha detto Celentano.

Presenti alla cerimonia anche gli assessori all’istruzione e allo sport, Tesone e Chiarato. “Questo premio non è solo un riconoscimento dell’eccellente percorso scolastico portato a termine, ma rappresenta anche un incoraggiamento per il futuro”, ha detto Tesone.