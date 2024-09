Al Goretti un autorefrattometro pediatrico “In ricordo di Daniele”

LATINA – E’ stato donato al reparto di Oculistica dell’ospedale di Latina, ed è ora disponibile nella stanza n.16 del poliambulatorio, un nuovo strumento per la misurazione della vista, molto utile soprattutto ai bambini. La strumentazione, un autorefrattometro pediatrico, è arrivata al Goretti attraverso la Odv “In ricordo di Daniele”.

“Una breve pausa estiva e abbiamo già ripreso le nostre attività – spiega la presidente Antonietta Parisi, mamma di Daniele e volontaria da 25 anni -. Questo strumento in dotazione al reparto diretto dal dottor Massimiliano Sepe consentirà di visitare anche i bambini più refrattari ai medici, quelli che hanno paura del camice bianco. Inquadrando da lontano, come si farebbe con una macchina fotografica, gli occhi del bambino, infatti, si possono rilevare i difetti della vista. Un modo per essere vicini al personale sanitario e infermieristico impegnato nel nostro ospedale, ma soprattutto ai pazienti. Ma non è tutto. Questo strumento – aggiunge Antonietta Parisi – servirà anche ad una campagna di screening visivo nelle scuole del territorio”.