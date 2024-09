Pediatric Simulation Games, 350 specializzandi in pronto soccorso pediatrico si sfidano a Latina

LATINA – Prendono il via oggi a Latina i Pediatric Simulation Games, evento in cui 350 giovani medici specializzandi italiani e stranieri competono tra loro in simulazioni di emergenze di pronto soccorso pediatrico. Una tradizione che si va consolidando nel capoluogo pontino dove si tiene la sesta edizione, sempre all’Istituto Vittorio Veneto Salvemini in Viale Mazzini, dal 4 al 7 settembre. In gara 38 team, 30 italiani e 8 stranieri, provenienti da Spagna, Portogallo e Francia.

Tra i team romani, i medici delle: Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Roma, la Sapienza Università di Roma, delle sedi Policlinico Umberto I e Sant’Andrea e l’ Università Roma Tor Vergata. (in foto i vincitori dell’ultima edizione, il team del San raffaele di Milano e a destra il professor Riccardo Lubrano direttore della Uoc di Pediatria del Goretti di Latina)

Le squadre di giovani medici, provenienti dalle più importanti scuole di Pediatria d’Italia ma non solo, parteciperanno a circa 150 simulazioni in cui dovranno dimostrare le loro capacità di riconoscimento e trattamento di casi di emergenze in cui i protagonisti saranno bambini e lattanti. Si va dalla reazione allergica all’arresto cardiorespiratorio, dal trauma cranico alla crisi epilettica, dallo shock alle aritmie. Il tutto con l’aiuto di manichini di ultima generazione che, grazie a speciali sensori, segnaleranno il successo o il fallimento di ogni manovra.

Grande novità di questa edizione 2024 è l’opportunità per gli studenti di poter conseguire la certificazione PALS (Pediatric Advanced Life Support), una delle certificazioni più importanti al mondo che detta le linee guida da seguire in caso di emergenza pediatrica. Tutti i partecipanti si sono potuti preparare nelle settimane scorse sulla parte teorica del PALS grazie ai 350 codici Heartcode PALS, che permettono di seguire il corso telematico, distribuiti loro dallo Skill Lab dell’Università “La Sapienza” e donati dall’American Heart Association (AHA), la più importante associazione scientifica internazionale in materia di rianimazione cardiopolmonare dell’adulto del bambino e del neonato. Per poter ottenere il certificato finale, però, gli specializzandi, nei quattro giorni di gare dei Pediatric Simulation Games, dovranno mettere in pratica tutte le abilità apprese sotto la valutazione attenta dei giudici internazionali.

A comporre la giuria, esponenti delle più importanti società scientifiche al mondo della rianimazione pediatrica tra cui la Prof.ssa Monica Kleinman (Boston Children’s Hospital), il Prof. Allan De Caen (Stollery Children’s Hospital Edmonton) e il Prof. Vinay Nadkarni (Children Hospital Of Philadelphia).

A presenziare nel giorno dell’inaugurazione, il 4 settembre, ci saranno, tra gli altri, la Prof.ssa Antonella Polimeni, Rettrice dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, il Prof. Gianluigi Marseglia, presidente del collegio dei direttori delle scuole di specializzazione in pediatria, la Prof.ssa Anna Maria Staiano e il dott. Rino Agostiniani, rispettivamente presidente e vice presidente della Società Italiana di Pediatria e la Dott.ssa Sabrina Cenciarelli, commissaria della ASL di Latina.

Un messaggio speciale sarà quello trasmesso da remoto dell’atleta Ayomide Folorunso, ostacolista e velocista italiana che ha partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024 e che coltiva il sogno di diventare pediatra.