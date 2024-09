Claudio Durigon diventa vicesegretario nazionale della Lega

LATINA – Il senatore di Latina Claudio Durigon della Lega, attuale sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali del governo Meloni, è entrato nel gruppo dei “vice” nazionali del segretario Matteo Salvini. La nomina è arrivata Salvini nel corso del Consiglio federale dalla Lega.

“Un sincero augurio di buon lavoro a Claudio Durigon e Alberto Stefani, nuovi vicesegretari della Lega. Scelte espressione della buona politica e dei territori. E un riconoscimento, in particolare, allo straordinario lavoro che Claudio Durigon ha svolto per questo partito nel Lazio e nel Mezzogiorno, e al suo ruolo, in prima fila, per il lavoro e i diritti sociali”, scrive in una nota, Simona Baldassarre, Responsabile dipartimento Famiglia della Lega.

“Con Claudio Durigon vicesegretario il partito può continuare il suo percorso potenziando la sua azione a livello nazionale e, al contempo, stimolando i singoli territori affinché si possa proseguire in quel progetto politico che insieme a Salvini lo stesso Durigon ha contribuito a far crescere nel tempo, con importanti risultati per la Lega e per tutti gli italiani. Gli esiti positivi ottenuti negli anni sono evidenza del costante impegno e dell’abnegazione che il Sottosegretario al ministero del lavoro e delle politiche sociali ha sempre messo in campo, in particolare nel Lazio e a Latina, dove ha dato il via, insieme a tutti gli esponenti e attivisti del partito, ad un progetto politico condiviso di ascolto dei territori. A nome di tutto il partito comunale e dei tanti attivisti e simpatizzanti della Lega a Latina, rivolgo i migliori auguri per un sereno e proficuo lavoro a Claudio Durigon, rinnovando il pieno sostegno e la collaborazione”, dichiara in una nota Vincenzo Valletta, segretario comunale e capogruppo della Lega in consiglio comunale.