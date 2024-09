Matteo Di Girolamo è il nuovo coordinatore provinciale dei Giovani di Forza Italia

SABAUDIA – E’ il consigliere comunale di Sabaudia Matteo Di Girolamo il nuovo Coordinatore Provinciale del Movimento Giovanile di Forza Italia per la provincia di Latina voluto dal coordinatore regionale del movimento giovanile, Simone Leoni, e dal coordinatore regionale di Forza Italia, il Senatore Claudio Fazzone.

Di Girolamo si è detto pronto ad affrontare la sfida con entusiasmo: “Una nomina importante per me, ma soprattutto per tutto il coordinamento di FI di Sabaudia, che vanta un gruppo nutrito di ragazzi ben integrati con il resto della provincia di Latina e non solo”. Parole che suonano come un invito a fare squadra, a stringersi attorno a un progetto che guarda al futuro”.

Succederà a Luca Palmegiani

A Matteo Di Girolamo sono arrivate le congratulazioni del gruppo consiliare di Forza Italia di Sabaudia, del Sindaco Mosca, della Giunta, del coordinamento di Sabaudia e soprattutto quelle del vicesindaco e Commissario della Città delle Dune Giovanni Secci: “Sono orgoglioso di te e sono sicuro che riuscirai ad attrarre giovani e a farli innamorare della politica e di questo rinnovamento che il partito ha messo in piedi”.

“Forza Italia vuole tornare protagonista – si legge in una nota – puntando su una nuova generazione di dirigenti che sappiano coniugare esperienza sul campo e capacità di parlare ai giovani, spesso troppo distanti dalla politica. Con Di Girolamo alla guida del Movimento Giovanile nella provincia di Latina, l’obiettivo è quello di rafforzare la presenza del partito sul territorio, portando avanti il rinnovamento necessario per tornare ad essere un punto di riferimento per le nuove generazioni”.