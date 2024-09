Il sindaco di Latina incontra i residenti del quartiere Pantanaccio

LATINA – Il Sindaco Matilde Celentano e il Capogruppo della Lega Vincenzo Valletta hanno incontrato ieri pomeriggio in Comune una delegazione di cittadini residenti nel quartiere Pantanaccio per affrontare alcune problematiche molto sentite dalla comunità della zona. La prima questione affrontata è stata quella relativa alla necessità di realizzare un’area da destinare a parcheggio a ridosso della Scuola Materna Pantanaccio dell’istituto comprensivo Giovanni Cena, per consentire ai genitori dei bambini che vengono accompagnati quotidianamente di poter stazionare in sicurezza e non più in doppia o tripla fila su via Pantanaccio con conseguente pericolo per tutti.

La questione è stata peraltro affrontata già in sede di Commissione sia nella precedente che nell’attuale consiliatura, trovando entrambe le volte il favore unanime dei consiglieri: l’idea è quella di utilizzare una parte della pertinenza della scuola senza pregiudicare l’utilizzo del giardino da parte dei bambini.

Il sindaco e il consigliere Valletta hanno spiegato alla delegazione ospite che è necessario affidare un incarico di progettazione e fattibilità dell’intervento ed inserire il progetto nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche. “Ci attiveremo da subito per avviare l’iter che ci auguriamo possa consentire nel primo scorcio del prossimo anno di poter dare una risposta concreta alla richiesta dei residenti di Pantanaccio – ha detto il sindaco – Mi impegno a sollecitare gli assessorati e gli uffici competenti affinché procedano nella maniera più celere, perché ci troviamo di fronte ad un problema di sicurezza stradale all’interno di un quartiere oggi molto frequentato e snodo importante della viabilità cittadina”.

Il Consigliere Valletta ha voluto porre all’attenzione anche la questione di via Mercurio, strada di scorrimento che collega le Congiunta con via Pantanaccio, che necessita di una costante manutenzione del verde che impedisce la corretta visibilità agli incroci e che ha bisogno del rifacimento del manto stradale.