Latina, Giorgio Galetto presenta “Gli ultimi eroi” di Guido Morselli

LATINA – Il 12 settembre alle 19 al Pub Doolin di Via Adua a Latina, Graziano Lanzidei dialoga con Giorgio Galetto curatore de “Gli ultimi eroi”, l’opera postuma di Guido Morselli, che ne raccoglie tutti i racconti (ed Il Saggiatore). “Parleremo di questo e di tanto altro, spaziando dal calcio all’ucronia”, promette Lanzidei che ha organizzato l’incontro con il ricercatore 49enne di Latina che ha svolto il suo secondo Dottorato in Italianistica presso l’Università Sapienza di Roma con un progetto di ricerca incentrato proprio sugli inediti di Morselli.

“Gli ultimi eroi” raccoglie per la prima volta tutti i racconti di Guido Morselli, narrazioni in cui, come solo nelle sue opere più alte, la sua invenzione si libera, dando vita a realtà alternative e a commoventi ritratti umani – si legge nelle note di copertina del volume (640 pagine) – da un Mussolini che si trasforma per amore in leader democratico all’incontro fra Pio XII e uno Stalin che vuole sostituirlo con un sosia; dall’ultima grottesca resistenza di un gruppo di soldati nazisti fuggiti da un manicomio a un comico tentativo di far finanziare agli americani l’Unità d’Italia. Fantasmagorie proiettate sul muro da una lanterna magica, la cui luce ci permette di osservare per una volta, una volta ancora, l’abbacinante talento di un maestro nascosto”.