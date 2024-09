A San Felice Circeo torna la Corsa del Ricordo

SAN FELICE CIRCEO – Domenica 15 settembre, a San Felice Circeo, in concomitanza con Milano e Catania torna, per volontà dell’amministrazione Comunale, la Corsa del Ricordo. Sarà il terzo appuntamento nel Lazio della gara organizzata da Asi in collaborazione con ANVGD, dopo l’edizione di Roma, che è andata in scena a febbraio, e l’edizione di Latina dello scorso aprile; ed è il secondo appuntamento sulle strade di San Felice Circeo, tappa numero quindici del circuito podistico “In Corsa Libera”, che prevede gare di corsa su strada e passeggiate non competitive al termine delle quali saranno stilate diverse classifiche nello specifico suddivise per categoria, società e classifica generale.

La Corsa del Ricordo, organizzata dalla Oso di Ferdinando Colloca e Salvatore Nicosia, è un percorso che lambirà il mare con i suoi panorami. Lo start alle 10.00 da Piazzale Cresci dove è posto anche l’arrivo e il palco delle premiazioni. Previsti due percorsi, uno competitivo di 10 km e uno amatoriale di 5 km.

“Abbiamo fortemente voluto questa manifestazione a San Felice Circeo perché ne riconosciamo l’alto valore storico e culturale. Vogliamo portare a correre qui tanti runners-ha sottolineato l’assessore allo sport Felice Capponi-sono convinto che quest’anno saranno in tantissimi a scegliere questa manifestazione, memori della perfetta organizzazione dello scorso anno che invoglierà certamente molti ad iscriversi facendo diventare questa gara una classica del podismo laziale “.

“Quando nel 2014 trecento podisti sfidarono la pioggia per ricordare l’esodo dal confine Nordorientale eravamo presenti con le associazioni di esuli nel cuore del quartiere Giuliano-Dalmata di Roma, lì dove iniziava la corsa e contestualmente un lungo viaggio che ci ha portato fino ad oggi- Ha sottolineato Claudio Barbaro Presidente di Asi. Domani, dopo le tappe di Roma, Latina e Aversa, si correrà a Milano, a Catania e a San Felice Circeo, il 29 a Trieste mentre a Novara si correrà a novembre. Nel prossimo anno la Corsa del Ricordo toccherà anche la Toscana. Siamo orgogliosi di quanto stiamo facendo per alimentare la fiaccola della memoria. Questo è il sentimento mio e degli organizzatori. Un’emozione che si rinnova ogni qualvolta incontriamo esuli di prima generazione, classe di ferro con tempra antica di chi ha passato prove importanti nella vita, o parimenti bambini delle scuole che hanno assorbito i racconti dei genitori e dei nonni, e saranno ambasciatori del domani “.

IL PERCORSO – Piazzale Cresci (partenza) -Lungomare Circe – via Cristoforo Colombo – via Marco Emilio Lepido – via Roma – piazza Dante Alighieri – piazza Aleardo Aleardi – piazza Vittorio Veneto – via Toto Colarulli – via XXIV Maggio – via Sabaudia – viale Tommaso Tittoni – via Terracina – via Gibraleon – Piazzale Cresci (arrivo).

ISCRIZIONI – Questo il link per le iscrizioni alla Corsa del Ricordo di San Felice Circeo: https://www.endu.net/it/events/corsa-del-ricordo-san-felice-circeo/