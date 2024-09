Lenola, pellegrini al Santuario della Madonna del Colle e Fiaccolata dal Campanile

LENOLA – Proseguono a Lenola con un doppio calendario, civile e religioso, le celebrazioni per la Madonna del Colle. E il 13, 14 e 15, è previsto il clue delle manifestazioni religiose che accompagnano tutto il mese di settembre durante il quale la cittadinanza è invitata a esporre il drappo con l’immagine della Madonna e la statua è esposta nella Basilica a lei intitolata.

Le celebrazioni hanno preso il via il 5 settembre, poi l’8 la “XVIII Rievocazione storica Maria SS.ma del Colle” con 250 figuranti in abiti d’epoca e il tradizionale passaggio del “Gonfalone del Pellegrino”. “Un’opportunità unica per riscoprire e vivere le profonde radici storiche e spirituali di Lenola, in un percorso che intreccia fede, tradizione e senso di comunità”, dicono gli organizzatori dell’associazione storico culturale “Ynola”, promotrice dell’evento.

Ma il clue arriva in questo fine settimana. Il 13 settembre la Giornata dell’Emigrante, mentre il 14 alle 18,30 si terrà la Messa presieduta da Don Adriano Di Gesù nel 25° del Ministero pastorale come Rettore e parroco di Lenola. Quindi, l’appuntamento più atteso: domenica 15 settembre una giornata ricca di eventi che culminerà con la storica Fiaccolata dal Campanile.

In occasione del 422° anniversario del ritrovamento dell’effige da parte di Gabriele Mattei, infatti, si terranno alle 9 la Messa dei Pellegrini, con l’omaggio di chi ha raggiunto il santuario a piedi, poi con partenza dalla chiesa parrocchiale, la Congrega accompagnerà alle 10,15 l’immagine del Patrono Giovanni Battista al Santuario, dove sarà ricevuta dall’Arcivescovo di Gaeta Monsignor Luigi Vari.

La giornata prosegue con la Messa Pontificale alle 11, mentre alle 12 si terrà la processione con l’immagine della Madonna del Colle. Nella Basilica del Santuario alle 17,30, la Messa in ricordo del Servo di Dio Gabriele Mattei seguita alle 19 dalla processione e dall’omaggio dei fedeli alla Madonna e all’arrivo sul piazzale la Fiaccolata dal Campanile seguita dallo spettacolo pirotecnico.

Alle cerimonie religiose si accompagna la festa laica e la giornata si chiuderà con il concerto in piazzale Notarianni in località Colle dello spettacolo musicale con Gianmarco Carroccia “Emozioni d’Orchestra”.

Il giorno successivo, il 16 settembre, alle 20 sul Sagrato del Santuario un nuovo spettacolo pirotecnico per l’arrivo del Quadro della Vergine.

Ai fedeli che il 15 settembre visitano la Basilica e partecipano ai riti è concessa l’indulgenza plenaria.