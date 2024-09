Accordo Comune-Università per la valorizzazione della Loggia dei Mercanti

SERMONETA -Entra nella sua fase operativa l’accordo di collaborazione tra il Comune di Sermoneta e il Dipartimento di Architettura dell’Università degli studi Roma Tre, firmato a febbraio 2021 per promuovere attività di ricerca, di studio e di ipotesi progettuali mirate al recupero e al riuso del centro storico di Sermoneta.

Grazie al rapporto consolidato tra università e amministrazione comunale, la città di Sermoneta è diventata materia di studio universitario, con la presenza in questi tre anni di decine di studenti che hanno approfondito l’urbanistica del centro storico. Sono state sviluppate varie attività dei Laboratori di restauro urbano, il cofinanziamento di una borsa di Dottorato della Regione, l’organizzazione di convegni e mostre, la produzione di tesi di laurea relative al recupero di edifici del borgo di Sermoneta. Ora questo rapporto si trasforma in una collaborazione finalizzata alla promozione di programmi di valorizzazione del centro storico di Sermoneta.

Il Comune sta predisponendo gli atti per partecipare al “Bando per la concessione contributi ai Comuni per la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela e al recupero degli insediamenti urbani storici” indetto dalla Regione Lazio – Direzione urbanistica e politiche abitative. Attraverso una delibera, la giunta guidata dal sindaco Giuseppina Giovannoli ha approvato un accordo di collaborazione tra il Comune di Sermoneta e il dipartimento di Architettura di Roma Tre, direttore prof. Giovanni Longobardi, finalizzato alla presentazione del progetto di recupero della copertura della Loggia dei Mercanti e miglioramento energetico dei locali annessi e pertinenti di proprietà pubblica.

La Loggia dei Mercanti venne costruita nel 1446 per ordine di Onorato Caetani per essere adibita a sede del Comune, degli affari e delle assemblee popolari. Sotto le arcate a tutto sesto che seguono il canone quattrocentesco, si aprivano le porte delle stalle. Nell’accesso, invece, è ancora ravvisabile il canone gotico. La struttura oltre ad avere un’importanza storico-culturale ha anche un grande valore estetico ed artistico grazie alla costruzione tipica del Medioevo che venne progettata e realizzata seguendo certi criteri di bellezza monumentale in stile gotico. La Loggia rappresenta ancora oggi un punto di incontro dei cittadini ed è uno dei luoghi più caratteristici del paese.

“Il Laboratorio, grazie al rapporto consolidato tra università e amministrazione, ha reso Sermoneta materia di studio universitario, con la presenza di decine di studenti, anche stranieri, che stanno approfondendo l’urbanistica del nostro centro storico”, spiega l’assessore all’Urbanistica Paola Macera, “Una grande opportunità di confronto e scambio tra studenti, docenti e amministrazione sulla valorizzazione del nostro patrimonio e che ora si concretizza con la presentazione del progetto di valorizzazione della Loggia”.