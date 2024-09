Pallamano serie A1 femminile, Adattiva HC Pontinia debutta in casa contro Casalgrande Padana

(in foto Luisella Podda in azione durante un allenamento – ph Mirko Lauretti)

PONTINIA – L’Adattiva HC Pontinia si prepara per il debutto stagionale al palazzetto dello sport Marica Bianchi di Pontinia. La formazione guidata da coach Nikola Manojlovic, dopo il successo esterno con il Mezzocorona tornerà in campo domani (sabato 14 settembre) alle 17:00 con il Casalgrande Padana trovando, stavolta tra le avversarie la forte Ilenia Furlanetto, giocatrice originaria di Pontinia ma in forza alla squadra emiliana, una delle più prolifiche di sempre e capace di spostare da sola gli equilibri della partita.

Casalgrande arriva dalla larga vittoria (39-11) imposta al Lions Sassari, mentre Adattiva HC Pontinia ha battuto Mezzocorona per (23-29) ed entrambe vogliono proseguire il buon lavoro fatto.

«Quella con il Casalgrande Padana è una partita importante per noi sia perché abbiamo bisogno e voglia di continuare a vincere sia perché sarà l’esordio in casa e, come sempre, teniamo molto a fare bene di fronte ai nostri tifosi che sappiamo saranno tanti e calorosi come sempre – spiega Luisella Podda, una delle protagoniste della vittoria in Trentino – Mi aspetto una partita complicata perché Casalgrande ha un’ottima squadra e dovremmo cercare di migliorare la prestazione di sabato scorso perché, nonostante la vittoria, non è stata un’ottima gara per noi. Sarà importantissimo avere una difesa compatta e manovrare bene la palla in velocità prendendo le corrette decisioni». Sotto il profilo tattico – aggiunge – le avversarie saranno un ostacolo molto duro da superare: «Siamo consapevoli del fatto che il Casalgrande può schierare una difesa aggressiva e per questo servirà avere continuità di gioco e trovare giuste soluzioni per andare al tiro – conclude Podda – Abbiamo lavorato bene durante la settimana e così in partita dobbiamo evitando di regalare gol facili che potrebbero demoralizzarci mentalmente: sono sicura che saremo pronte ad affrontare la gara con le giuste misure con l’obiettivo di regalare al pubblico una grande prestazione».