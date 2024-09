Scontro tra camion della spazzatura e auto: due feriti a Priverno

PRIVERNO – Un incidente stradale che si è verificato questa mattina alla periferia di Priverno ha coinvolto un camion della nettezza urbana in servizio e un’auto. Per ragioni che sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri intervenuti con la pattuglia del Radiomobile di Terracina, i due mezzi si sono scontrati quasi frontalmente. Feriti i due conducenti entrambi trasportati in ospedale, uno a Latina, l’atro al Fiorini di Terracina .