Latina, minaccia il suicidio, dieci ore sul cornicione al sesto piano. Trattativa in porto, convinto a desistere

LATINA – Sfrattato e senza lavoro ieri mattina aveva deciso che l’unica soluzione era farla finita. E’ salito sul terrazzo del palazzo in cui vive in Corso Matteotti a Latina, ha scavalcato il parapetto e con le gambe penzoloni nel vuoto, al sesto piano, ha minacciato di gettarsi rimanendo in bilico per oltre dieci ore.

Non erano ancora le 9 di ieri mattina quando è cominciata la lunghissima giornata al termine della quale grazie all’impegno dei mediatori dei carabinieri del comando provinciale di Latina, con la collaborazione dei vigili del fuoco, e nei primi momenti della giornata della Polfer, l’uomo, un 53 enne di Latina, è stato afferrato e portato in salvo dai militari, poi affidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasferito in ospedale.

In Corso Matteotti – che nel tratto compreso tra Via Legnano e la Circonvallazione è rimasto chiuso per tutto il tempo dell’intervento con ovvie conseguenze per la viabilità – erano arrivati anche la sindaca Matilde Celentano e l’assessore al Welfare Nasso. I servizi sociali seguivano già da tempo il caso e ieri sera all’uomo è stato trovato un alloggio e un impiego.