Vigili del Fuoco di Terracina, inaugurato il distaccamento di via Appia Nuova

Inaugurata oggi a Terracina la nuova sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco. In via Appia Nuova, alle porte della città, è avvenuto il taglio del nastro per un edificio rimesso a nuovo dopo la chiusura disposta nel 2012 per non conformità con le nuove norme antisismiche. L’esilio nella sede provvisoria di via Mantegna è dunque terminato per una realtà chiamata a servire ben 12 Comuni. Oltre alle autorità e ai vertici delle forze dell’ordine è intervenuto anche l’onorevole Emanuele Prisco, sottosegretario al Ministero dell’Interno con delega ai Vigili del Fuoco. Ha fatto gli onori di casa il comandante provinciale, Piergiacomo Cancelliere: ascoltiamolo.