Terracina, rinvenute lastre di eternit al km 97,800 della SS Appia

A Terracina il personale volontario delle Guardie Eco Ambientali, durante un servizio di perlustrazione e di controllo del territorio, ha rinvenuto in SS Appia al km 97,800 una grossa quantità di lastre usate per le tettoie in eternit (cemento e amianto). Considerata l’alta pericolosità del ritrovamento è stata inviata una segnalazione alle autorità competenti corredata da documentazione fotografica, chiedendo un urgente sopralluogo nella zona con relativa rimozione delle lastre. L’abbandono di questi materiali, infatti, crea danni importanti alla salute pubblica e all’ambiente, con conseguente rischio di esposizione per tutti.