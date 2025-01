Iniziati i lavori di puntellamento sotto il blocco spogliatoio del Palabianchini

Sono iniziati oggi al Palazzetto dello Sport i lavori di puntellamento sotto il blocco spogliatoio della struttura. Questa mattina, l’assessore allo Sport Andrea Chiarato e l’architetto Micol Ayuso, dirigente del dipartimento Manutenzioni del Comune di Latina, si sono recati in via dei Mille per un sopralluogo preliminare all’apertura del cantiere.

“Come anticipato sabato mattina, in occasione dell’inaugurazione della piscina open, questa mattina è stato dato il via ai lavori nell’ambito degli interventi di rigenerazione del PalaBianchini. E questa è un’altra promessa mantenuta dall’amministrazione comunale – ha affermato il sindaco Matilde Celentano – Stiamo operando con rapidità affinché si possa restituire alla comunità di Latina anche l’impianto natatorio interno al palazzetto. I lavori sono stati affidati il mese scorso, ed oggi la ditta incaricata ha iniziato ad operare, come da cronoprogramma”.

“Come è noto – ha ricordato l’assessore Chiarato – l’impianto sportivo è stato chiuso a novembre 2023, per rilevanti criticità strutturali nel piano interrato sotto il blocco spogliatoio della struttura, oggetto di due finanziamenti del Pnrr, uno specifico per la piscina coperta e l’altro per la rigenerazione complessiva del palazzetto. Gli interventi di puntellamento avviati oggi sono prioritari ai fini del completamento delle opere di rigenerazione programmate, come stabilito dai tecnici. Restituiremo presto alla collettività una struttura confortevole e a norma”.