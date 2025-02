Concorso di Fotografia “Città di Latina”, indetta la sessione speciale Francesco Mansutti per gli studenti

La terza edizione del Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina, organizzato dall’Associazione Latina Mater Ets, Fondazione Roma e Comune di Latina, apre anche quest’anno le porte ai giovani con la “Sessione speciale Francesco Mansutti”, in memoria del giovane di Latina tragicamente scomparso il 16 marzo 2023.

Novità della terza edizione è il coinvolgimento non solo degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (licei, istituti tecnici, istituti professionali) ma anche delle scuole secondarie di primo grado (scuole medie) della provincia di Latina. La partecipazione degli studenti è gratuita e sarà possibile candidare le proprie fotografie fino al 3 aprile 2025.

Tramite la memoria di ciò che ha seminato Francesco – grazie all’amore della famiglia e ai valori con cui è cresciuto e che lo hanno fatto splendere nello studio, nello sport, nel lavoro, oltre che nell’instancabile e onesto impegno sociale e solidale – Latina Mater Ets ha desiderato dare spazio ad altri esempi virtuosi, ai giovani, al loro necessario e prezioso talento. Una vetrina prestigiosa per ascoltare la voce di ragazzi e ragazze, per far esprimere loro pensieri, idee e sogni, per dare spazio al loro talento, essenziale per il futuro della nostra città e non solo. Anche per questa Sessione, come per quella rivolta ai fotografi di tutte le nazionalità, il tema è “ÉNERGIA!”.

«Francesco era un ragazzo dedito allo studio e allo sport, rappresentante d’istituto amato e apprezzato, figlio, amico e compagno di cuore. – dichiarano il papà Franco, la mamma Antonella e la sorella Michela – È sempre stato vicino alle problematiche giovanili e non, ha partecipato e organizzato manifestazioni di solidarietà, contro le mafie e per la scuola. In questo suo impegno costante riconosciamo il tema del Concorso, l’Énergia appunto, che è custodita nei giovani come Francesco. Buon lavoro, ragazzi!».

Tra tutte le opere presentate, la Giuria, che inizierà a essere svelata a partire dalla prossima settimana, sceglierà due vincitrici assolute (la prima in rappresentanza delle scuole secondarie di primo grado, la seconda in rappresentanza delle scuole secondarie di secondo grado). A ciascuna sarà assegnato un premio di Euro 1.500,00.