Latina riceve Benevento, Boscaglia: “Abbiamo lavorato sulla fiducia”

LATINA – Il Latina Calcio 1932 si prepara a scendere in campo al Francioni dove (sabato 22 febbraio) riceve il Benevento nella 28esima giornata del campionato di Lega Pro. “Abbiamo lavorato sulla fiducia”, ha detto Mister Boscaglia in sala stampa presentando il match. Reduci dalla pesante sconfitta di Giugliano, i nerazzurri hanno “voglia di andare a fare risultato”. Il mister ha a disposizione i recuperati Crecco e Zuppell, convocati; lunga la lista degli indisponibili, di cui fanno parte Fabio Cortinovis, Luan Capanni, Antonello Vona, Amato Ciciretti, Sevo Ciko e Luca Crescenzi. Il Latina ha 29 punti in classifica, un punto sotto la Cavese, prima di Messina e Casertana. Poi c’è la nota questione dei club in difficoltà, Taranto e Turris. Su questo non ha usato mezzi termini mister Boscaglia: “Ci sono squadre che hanno giocatori che non possono permettersi, così il campionato è falsato”.