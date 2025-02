Il San Benedetto dice addio alla prof Cristiana Angiello

LATINA – Con questa foto e un breve post, l’Istituto di Istruzione Superiore San Benedetto di Latina, ha salutato la sua docente Cristiana Angiello, morta prematuramente all’età di 52 anni. “Resterai nei cuori di tutta la comunità del San Benedetto … fai buon viaggio Cristiana R.I.P”. Molti i messaggi di cordoglio diffusi sui social da quando venerdì mattina si è diffusa la notizia. In tanti conoscevano l’insegnante che aveva lavorato anche alla Volta e al Marconi, facendosi apprezzare ovunque, oltre che per la sua bravura, per le sue doti umane, solare e sempre disponibile.

I funerali saranno celebrato sabato mattina nella Chiesa dell’Immacolata alle 9,30.