Fondi, la Guardia di Finanza sequestra 400kg di Gpl detenuto illegalmente

FONDI – Oltre 400 kg di gas propano liquido detenuto illegalmente sono stati sequestrati nella zona di Fondi dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina. L’operazione segue una mirata attività info-investigativa e di intensificazione del controllo economico del territorio finalizzata al contrasto delle frodi sulle accise e dell’imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi.

L’operazione è cominciata con il controllo di un automezzo intento a trasportare un carico di bombole contenenti l’ingente quantità di G.P.L.. I primi riscontri hanno consentito di verificare la detenzione illecita per l’immissione in commercio del prodotto, che è risultato trasportato senza alcuna autorizzazione amministrativa, in assenza del previsto “certificato prevenzione incendi”, necessario ad attestare l’esistenza dei requisiti di sicurezza per detenere, maneggiare e trasportare prodotti pericolosi ed infiammabili.

Gli approfondimenti successivamente svolti dalle Fiamme Gialle hanno però consentito di appurare anche che il G.P.L. sequestrato fosse stato ricaricato in parte presso un distributore stradale in assenza di documenti contabili necessari a certificarne la provenienza e il pagamento dell’accisa.