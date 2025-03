Latina, rapina in un bar, la polizia arresta due cittadini tunisini

LATINA – La polizia di Stato di Latina ha tratto in arresto due cittadini tunisini, presunti autori di una rapina avvenuta questa mattina in un bar di una zona limitrofa al centro di Latina.

I poliziotti delle volanti sono intervenuti a seguito della richiesta di tre cittadini indiani ai quali si era avvicinato un gruppetto di altri tre stranieri. Uno di questi li avrebbe derubati del portafogli e del cellulare per poi minacciarli con un coltellino per farsi pagare la colazione, li avrebbe inoltre costretti a seguirlo per effettuare un prelievo al bancomat, non riuscendo però nell’intento. Dopo aver ottenuto la descrizione dei presunti autori della rapina, si sono messi subito sulle loro tracce, rintracciando a poca distanza dal luogo dei fatti uno dei tre, immediatamente riconosciuto da una delle vittime.

Un secondo uomo, anche lui di origini tunisine, è stato fermato dai poliziotti della squadra mobile, anche lui riconosciuto ed individuato grazie alla descrizione fornita dalle vittime. Entrambi i presunti responsabili all’esito delle procedure di rito, saranno condotti in carcere.