Latina, ladro del mattone di nuovo in azione, stavolta da Animalia

LATINA – E’ tornato in azione il ladro, l’ipotesi infatti è che sia sempre lo stesso, che agisce in piena notte, usa un oggetto pesante per sfondare le vetrine e si impossessa del fondo cassa senza prendere altro. In genere il bottino è magro, ma mai come questa volta: 1,50 euro. I danni invece sono pesanti, centinaia di euro. Questa volta chi ha agito ha usato un mattone di grandi dimensioni per rompere la vetrata laterale su Via Monti del negozio Animalia di Viale dello Statuto di articoli per animali, poi ha prelevato gli spiccioli ed è andato via. L’ultimo colpo in una pizzeria di Via Don Luigi Sturzo, allora era stato usato un blocco di travertino staccato dal marciapiede.