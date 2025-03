Priverno, sicurezza stradale, nuovi attraversamenti pedonali rialzati sulla provinciale Madonna delle Grazie

PRIVERNO – Sono stati installati due attraversamenti pedonali rialzati su Via Madonna delle Grazie la strada provinciale a Priverno nel tratto compreso tra i chilometri 4+500 e 4+690. L’obiettivo è ridurre la velocità delle auto e prevenire incidenti.

In merito all’intervento, il Presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli ha dichiarato: “Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale per aumentare la sicurezza dei nostri cittadini. La S.P. Madonna delle Grazie è una strada molto trafficata e troppe volte abbiamo assistito a comportamenti irresponsabili da parte degli automobilisti. Con l’introduzione dei due attraversamenti pedonali rialzati, puntiamo a rendere la strada più sicura sia per chi cammina sia per chi guida, limitando la velocità e riducendo i rischi per tutti”. Dunque una risposta concreta a un problema che da tempo preoccupava i residenti della zona: “Vogliamo che ogni cittadino – aggiunge Stefanelli – possa sentirsi protetto e che possa muoversi in tranquillità lungo le strade del nostro territorio. La sicurezza stradale è una delle nostre priorità, e questi interventi sono solo un primo passo per garantire una maggiore sicurezza a tutti, automobilisti e pedoni. Questi lavori non sono solo una risposta ai rischi legati alla velocità eccessiva, ma anche un segnale di attenzione verso la sicurezza dei pedoni, che sono spesso vulnerabili in queste zone ad alta densità di traffico. In particolare, i nuovi attraversamenti consentiranno a chi abita nelle traverse a monte della strada di spostarsi in modo più sicuro e agevole”.