Nuovi spari ad Aprilia, tensione alle stelle in zona Toscanini

Forte tensione ad Aprilia dove in zona Toscanini si sono uditi colpi di pistola. L’eco degli spari in centro in via Lussemburgo, a poca distanza dai precedenti analoghi episodi che si sono susseguiti negli ultimi giorni, e che fanno pensare ad una faida tra bande che si contendono il territorio. Anche ieri sera almeno tre colpi di pistola sono stati chiaramente uditi dai residenti che allarmati hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto si sono precipitati i carabinieri del reparto territoriale di via Tiberio che hanno repertato almeno due o tre bossoli, e provato ad ascoltare le testimonianze ma nessuno ha visto nulla.