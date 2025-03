Terracina piange la scomparsa di Raffaele Mattei. Oggi i funerali

Questa mattina l’ultimo saluto a Terracina, nella chiesa del santissimo salvatore a Raffaele Mattei, il genio della musica, così ricordano tutti il 55enne venuto a mancare per un malore improvviso. Mattei era conosciuto non solo come musicista che allietava le serate nei locali della città ma anche perché aiutava i genitori nella gestione della tabaccheria di viale della vittoria. Persona gioviale e sempre sorridente, da ieri viene ricordato sui social con affetto. Lascia i genitori, il fratello e un figlio adolescente.