Zona industriale di Aprilia: sequestrata l’area del capannone crollato

È stata posta sotto sequestro l’area interessata dal crollo del capannone di circa 4000 metri quadrati nella zona industriale di Aprilia. Il sequestro si è reso necessario per consentire ulteriori accertamenti da parte delle autorità, mentre proseguono le indagini sulle cause del cedimento.

Il crollo, avvenuto nel pomeriggio di martedì 11 marzo, ha generato momenti di paura. L’allarme, giunto tramite il numero unico per le emergenze NUE 112, ha fatto scattare un’immediata mobilitazione dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento locale, supportati da due mezzi provenienti da Latina, oltre a una gru e una scala per le operazioni di soccorso. Vista la gravità della situazione e l’incertezza iniziale sulla possibile presenza di operai sotto le macerie, sono stati allertati anche gli specialisti dell’Urban Search and Rescue (USAR) e le unità cinofile da Roma. Dopo accurate ricerche, è stata esclusa la presenza di persone coinvolte.

Le prime ricostruzioni dell’accaduto, effettuate dai Carabinieri, hanno rivelato che il crollo sarebbe stato causato dall’urto di una pala gommata contro un pilastro portante. L’incidente potrebbe essere stato provocato da un malore del conducente del mezzo, che è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i tecnici di Enel e del servizio gas per mettere in sicurezza l’area. Le autorità competenti proseguono le indagini per accertare eventuali responsabilità e chiarire le cause precise del cedimento strutturale.