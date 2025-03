Nuovo centro storico a Latina, al via i lavori di riqualificazione dell’isola pedonale

Avranno inizio lunedì, 17 marzo, i lavori di riqualificazione dell’isola pedonale del centro storico che riguardano la sistemazione e l’arredo urbano del tratto pedonale di corso della Repubblica, via Pio VI e via Eugenio Di Savoia, affidati alla ditta “Gemini Appalti” per l’esecuzione del progetto “Latina, le radici del rinnovamento” approvato dalla giunta il 2 settembre scorso. A dare la notizia sull’apertura imminente del cantiere è il sindaco Matilde Celentano, ricordando che “questa prima riqualificazione del centro storico, preliminare a una sistemazione strutturale definitiva, porterà ad un miglioramento del decoro urbano allo scopo di trasformare il cuore della città in uno spazio sociale e di aggregazione”.

Il costo di esecuzione dei lavori si aggira intorno ai 300mila euro e prevede oltre al rifacimento dell’asfalto anche la posa in opera di nuove alberature con arredi tra cui panchine e fioriere smart, dotate di sistema di ricarica elettrica per cellulari e prese Usb. Il progetto è stato redatto dalla dirigente comunale Patrizia Marchetto, in collaborazione con l’architetto Antonio Campagna, e con il supporto tecnico esterno dell’architetto Teresa Alvino.

“Secondo il crono-programma – afferma il sindaco Celentano – i primi interventi riguarderanno la predisposizione dei nuovi impianti elettrici per l’illuminazione delle fioriere. Il completamento del progetto è previsto per la prima settimana di aprile, al netto di condizioni meteo sfavorevoli che potrebbero rallentare i lavori.” “Ci tengo molto a questo progetto – prosegue la prima cittadina – poiché consentirà di dare una risposta alle esigenze dei cittadini e dei commercianti, nell’ottica di una riqualificazione generale del cuore della città che passa per il nuovo strumento di pianificazione, presentato in commissione la settimana scorsa, alla presenza dei tecnici incaricati, tra cui l’architetto di fama internazionale Alfonso Femia”.

L’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio esprime soddisfazione per l’apertura del cantiere: “Con la realizzazione di questo primo intervento, in attesa dei fondi Fesr per il secondo stralcio che prevede anche una nuova pavimentazione, – spiega l’assessore Muzio – avremo un centro storico accogliente, fruibile e attrattivo, lasciando anche spazio alla possibilità di realizzare eventi e manifestazioni in modo ordinato e accattivante. Tutto l’intervento, denominato Latina, le radici del rinnovamento’, è caratterizzato da sostenibilità e reversibilità. Il concetto progettuale si base sullo studio degli assi dei progetti originari di Frezzotti e intende rinnovare lo spazio urbano partendo dalla memoria della bonifica e del tema dell’acqua. Questa visione è conforme alle ipotesi già avanzate per la pianificazione urbanistica del centro storico, con ricadute a medio e lungo termine”.