Cisterna Volley torna alla vittoria: finisce 3-2 contro Sonepar Padova

CISTERNA DI LATINA – Il Cisterna Volley torna al successo contro Sonepar Padova, tornando a festeggiare per la seconda volta consecutiva al Palasport di Viale delle Provincie dopo la prima giornata dei Playoff per il quinto posto contro Yuasa Battery Grottazzolina. Nella sfida contro i veneti si esaltano Faure (32 punti ed MVP) e Bayram (16 punti), in un match dove il granitico muro dei pontini (12 affermazioni di squadra) ha fatto la differenza nell’economia di una partita combattuta e decisa soltanto al quinto set. Tra le fila di Sonepar Padova il principale terminale offensivo è stato Luca Porro, autore di 23 punti. La vittoria contro la formazione di coach Cuttini tiene ancora in gioco i pontini per la qualificazione alla semifinale, con l’ultimo impegno del girone che sarà contro Allianz Milano.

L’INIZIATIVA – Allo spettacolo della Superlega Credem Banca hanno partecipato anche le scuole del territorio, grazie a un progetto volto a coinvolgere attivamente i più giovani tra i tifosi locali. Gli studenti, infatti, hanno gremito il Palasport di Viale delle Provincie, sostenendo con il calore di quasi 1600 spettatori i propri beniamini. L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di collaborazione e incentivi promosso dal Cisterna Volley, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il legame tra la squadra e la comunità locale.

LE DICHIARAZIONI

Theo Faure (Cisterna Volley):”Oggi c’era una bella atmosfera al palazzetto, in una partita non facile dove Sonepar Padova ha battuto molto bene. Siamo riusciti a stare lì con loro e a reagire nel quinto set per questa vittoria davanti al nostro pubblico. Sono davvero felice di vedere questa cornice di pubblico venirci a sostenere, e in generale di tutto l’ambiente che circonda la squadra e che ci ha accompagnato in queste due stagioni”.