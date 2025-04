Pedagnalonga, domenica di scena la 51° edizione

BORGO HERMADA – Tutto pronto per la 51ª edizione della Pedagnalonga. Manca ormai pochissimo al via della storica manifestazione che domani (domenica), alle ore 9:30, accoglierà migliaia di partecipanti tra camminatori e runners, pronti a partire dall’iconico arco azzurro in piazza XXIV Maggio, nel cuore del Borgo. Da lì inizierà il loro viaggio attraverso i suggestivi poderi dell’Agro Pontino, tra natura, sport e sapori.

Quest’anno, come da tradizione, la Pedagnalonga si sdoppia: da una parte la celebre passeggiata enogastronomica, autentico tributo alle eccellenze del territorio; dall’altra la Pedagnalonga Half Marathon trofeo Avis, la mezza maratona competitiva di 21 km, pronta ad accendere la sfida tra i podisti.

Dietro le quinte, un grande lavoro di squadra: gli organizzatori, insieme al Comune di Terracina, alla Polizia Locale, alla Croce Rossa Italiana e al sistema di Protezione Civile, hanno predisposto ogni dettaglio per garantire sicurezza e accoglienza ai partecipanti.

«Siamo convinti che anche questa edizione saprà regalare emozioni e chi parteciperà alla passeggiata potrà godere del clima tipico della Pedagnalonga, tra paesaggi rurali e prodotti del territorio – spiega il presidente Pasqualino Sicignano – gli atleti della mezza maratona si confronteranno lungo un tracciato affascinante e tecnico, con i tradizionali quattro tratti di sterrato. La manifestazione ha registrato ancora una volta il tutto esaurito. Per questo rivolgiamo un appello a chi non è riuscito ad acquistare il biglietto: per motivi di ordine pubblico vi invitiamo a non percorrere il tracciato in autonomia senza la regolare iscrizione. Si tratta di un percorso che attraversa fondi privati, aperti esclusivamente in occasione della Pedagnalonga, e poderi messi a disposizione solo per chi è regolarmente iscritto».

A garantire ordine e rispetto delle regole ci sarà un efficiente servizio di sicurezza, affiancato dalla Croce Rossa e dai volontari della Protezione Civile. «Sarà una grande festa di sport e comunità, abbiamo fatto il massimo per pianificare ogni aspetto e garantire un’esperienza all’altezza – aggiunge Albino Marostica, direttore di gara della Pedagnalonga Half Marathon – Molti atleti arrivano da fuori regione, spesso accompagnati dalle loro famiglie. Questo è un valore aggiunto per il territorio: resteranno qui anche dopo la gara, avranno modo di conoscere il nostro territorio e confrontarsi con runners locali. Il percorso è interamente pianeggiante, e questo contribuirà a rendere la gara veloce e spettacolare».

CHIUSURE AL TRAFFICO

Strade chiuse al traffico a Borgo Hermada, con indicazioni sul posto:

Da sabato 26 aprile alle ore 15:00 fino al 27 aprile, al termine della manifestazione (con rimozione forzata) in piazza XXIV Maggio.

Domenica 27 aprile dalle ore 5:00 alle 19:00: via Cesare Battisti, Piazza XXIV Maggio, Piazza IV Novembre, via Bonificatori della Palude Pontina, via Mortola, via Migliara 57, via Macchiarella, via Guardiola, via Capo dei Bufali, via Macchia di Piano II, via Circondariale, via Macchia di Piano I, via Sani, via dei Medici. Queste strade saranno chiuse al traffico in occasione del passaggio di partecipanti alla manifestazione e verranno progressivamente riaperte al traffico veicolare quando il passaggio in quei punti verrà completato.