Terracina, rilasciate dal Comune le prime autorizzazioni per l’utilizzo delle strutture balneari

Sono state rilasciate dal Comune di Terracina le prime autorizzazioni per permettere l’utilizzo delle strutture sugli arenili al di fuori della stagione balneare. La stagione nel Lazio parte inderogabilmente il 1 maggio e termina 30 settembre, come stabilito dal provvedimento regionale a cui i comuni costieri devono fare riferimento per le ordinanze balneari. A Terracina, come disposto dall’ordinanza balneare, c’è la possibilità di utilizzare le strutture balneari per soli fini elioterapici anche al di fuori della stagione balneare, nel periodo compreso dal 1 aprile al 30 aprile e poi dal 1 ottobre al 31 ottobre, sempre nel rispetto della stagionalità di 180 giorni e previa autorizzazione.

Negli ultimi incontri che si sono tenuti nella sede comunale di Palazzo Braschi con i rappresentanti sindacali dei balneari e della Confcommercio era stata richiesta all’Amministrazione la possibilità di utilizzare le strutture balneari già nel mese di aprile, in coincidenza con le festività pasquali. Ora gli uffici comunali stanno lavorando per garantire a tutti gli operatori l’apertura delle strutture balneari entro il mese in corso, prima dell’inizio ufficiale della stagione balneare fissata per il primo maggio, e già le prime autorizzazioni sono state rilasciate dopo le richieste, che da quest’anno non devono più essere presentate con 30 giorni di anticipo.

«Come ho sempre detto, tutto è sempre migliorabile, e per questo ho fortemente voluto gli incontri con i rappresentanti sindacali e di Confcommercio, un percorso che intendiamo proseguire. Un’occasione di confronto e per recepire le istanze da accogliere come possibili soluzioni. Stiamo cercando per questo di rispettare la richiesta che ci è stata fatta, quella di avere le strutture aperte già in questo mese di aprile, e i nostri uffici stanno lavorando per evadere le autorizzazioni nel minor tempo possibile. Sono cambiate le modalità per la presentazione delle istanze, ma non cambia il risultato dal momento che le autorizzazioni vengono rilasciate in tempi brevissimi», ha dichiarato l’Assessore al Demanio Gianluca Corradini.

«È fondamentale per noi che i nostri operatori balneari possano operare nel miglior modo possibile, perché rappresentano un fulcro importante e necessario per l’economia del nostro territorio. Nel rispetto della normativa vigente, e di quanto elaborato di conseguenza dagli uffici, stiamo facendo il possibile per venire incontro nei tempi più rapidi alle richieste e alle esigenze degli operatori. Non ho mai delegittimato il lavoro dell’Assessore Corradini, a dispetto di qualche dichiarazione che leggo con stupore, e anzi lo ringrazio ancora una volta per il lavoro fatto e per aver intrapreso con i nostri operatori un percorso condiviso che continua», ha dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.