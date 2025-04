Presentata “BellaXnoi”, la nuova carta giovani della Regione Lazio

LATINA – È arrivata “BellaXnoi”, la nuova carta giovani della Regione Lazio, presentata lunedì 31 marzo a Roma, presso il WeGil, dal presidente Francesco Rocca e dall’assessora Simona Baldassarre. Grande entusiasmo per la nuova carta digitale che offrirà sconti e voucher per spettacoli, eventi culturali e sportivi. Il tutto dedicato ai giovani residenti o domiciliati nel Lazio, compresi tra i 14 ei 29 anni compiuti.

Tra gli obiettivi di questa iniziativa c’è quello di aumentare il consumo culturale tra i più giovani. Per questo, tra i partner ufficializzati in sede di presentazione che presenteranno una scontistica e delle agevolazioni ci sono: il teatro dell’Opera di Roma, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Romics per l’edizione di aprile 2025, i teatri del circuito ATCL, il GAMM, lo Sport e Salute Tour dello Stadio Olimpico e l’Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz. Inoltre, previste convenzioni con cinema e teatri privati, così come sui concerti e gli eventi che si terranno alla Nuvola per tutto il 2025. Infine, per quanto riguarda lo sport, BellaXnoi sarà utile anche per ottenere sconti o biglietti gratuiti per eventi sportivi, tra cui le partite della SS Lazio e della AS Roma, partner del progetto. In più, saranno previste delle convenzioni con associazioni e società sportive dilettantistiche. Saranno così oltre 2000 le convenzioni offerte dalla nuova card.

L’app può già essere scaricata dagli store Apple e Android e si potrà accedere tramite SPID o CIE. BellaXnoi sostituirà così la vecchia Lazio youth Card, con tutti gli utenti di quest’ultima, ideata e promossa dall’amministrazione regionale a firma Zingaretti, che passeranno automaticamente nel nuovo database. Proprio per questo, in realtà, la nuova carta giovani presenta già 230mila utenti, che si ritroveranno sul proprio smartphone BellaXnoi già installata, in sostituzione della vecchia app.

Su questo passaggio, da Lazio Youth Card a BellaXnoi, è intervenuta Marta Bonafoni, consigliera regionale del Partito Democratico, mostrandosi critica nei confronti dell’intera operazione. “L’App BellaXnoi non rappresenta nulla di innovativo, ma è un imbarazzante rebranding della Lazio youth CARD, che per tre anni consecutivi è stata la migliore carta giovani d’Europa, fino all’insediamento del Presidente Rocca”, ha dichiarato Bonafoni. “I fatti sono chiari: i giovani del Lazio oggi hanno meno opportunità rispetto al passato, anche sulla carta giovani. Il palinsesto presentato oggi, che dovrebbe rilanciare la carta dopo due anni di attesa, è incredibilmente povero e ridotto rispetto alle annualità precedenti. A fronte di un semplice cambio di nome e di immagine, non si intravede una reale volontà di rinnovare o potenziare le opportunità per le nuove generazioni”. Così ha continuato Bonafoni che, insieme a Eleonora Mattia, ha presentato un’interrogazione in consiglio regionale volta a far luce sui costi e le finalità della nuova carta “BellaXnoi”.