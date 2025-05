Sermoneta accende i riflettori sul gusto con il Borgo Lepino Food Festival

Due giorni tra sapori, cultura e tradizione nel cuore dei Monti Lepini. Il suggestivo borgo medievale di Sermoneta ospita l’1 e 2 giugno 2025 il Borgo Lepino Food Festival, un evento enogastronomico a ingresso libero dedicato alle eccellenze del territorio, nell’ambito del Piano di costruzione della prima Green Community del Lazio. Il festival si snoderà tra le piazze più iconiche del centro storico, con degustazioni, masterclass e spettacoli, per un weekend che celebra il gusto e le radici locali.

In piazza Santa Maria sarà possibile incontrare e conoscere da vicino le aziende locali e assaggiare le loro produzioni. Gli stand gastronomici saranno allestiti anche nell’area Fuori Porta, con piatti tipici, prodotti artigianali e buon vino rigorosamente locale. La Loggia dei Mercanti in piazza del Popolo ospiterà le masterclass curate dall’Associazione Italiana Sommelier in collaborazione con Strade del Vino: Bianchi e bollicine (6 calici) Rossi e moscati (5 calici). A completare l’esperienza, una degustazione di oli, olive da tavola e pane d’eccellenza locale a cura di CAPOL.

Il festival sarà anche intrattenimento: il 1° giugno spazio alla musica con Anninovanta Live, una serata a ritmo delle migliori hit degli anni ’90. Il 2 giugno risate assicurate con la comicità di Alberto Farina.

Per i più piccoli, è prevista un’area dedicata ai bambini, con laboratori creativi, balli e spettacoli di magia.

«Siamo felici di ospitare un evento che vuole essere un primo passo verso la promozione della cultura del territorio per tutta la provincia e per il Lazio stesso», ha dichiarato il sindaco di Sermoneta Giuseppina Giovannoli, sottolineando come il borgo unisca “l’antichità del centro storico con la cultura enogastronomica dei Lepini”.

Secondo Onorato Nardacci, commissario della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini, il festival è molto più di una rassegna gastronomica: “Ogni tecnica di preparazione tipica porta con sé una storia. Conoscerla diventa un ponte esperienziale verso il valore. Restituire al cibo la dimensione culturale è fondamentale per non ridurlo a mero nutrimento”.

Il Borgo Lepino Food Festival si presenta così come un’occasione per riscoprire il valore identitario del territorio, creare connessioni tra tradizione e innovazione e proiettare il futuro dei Monti Lepini nel segno della consapevolezza e dell’appartenenza.