79° Festa della Repubblica: cerimonia a Latina e modifiche alla viabilità

La città di Latina si prepara a celebrare il 79° anniversario della Festa della Repubblica con una cerimonia ufficiale in programma lunedì 2 giugno in piazza della Libertà. In vista dell’evento, che coinvolgerà istituzioni e cittadini, sono previste modifiche temporanee alla viabilità per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione. L’ordinanza pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune dispone interdizioni alla circolazione e alla sosta veicolare in diverse aree del centro città, già a partire da giovedì 29 maggio, data delle prove generali.

Dal 29 maggio (ore 00.01 – 13.00) e dal 1° giugno (ore 00.01) al 2 giugno (ore 19.00, salvo proroghe)

Divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata (eccetto veicoli autorizzati, forze dell’ordine e soccorso) nelle seguenti vie:

Piazza della Libertà

Via delle Medaglie d’Oro

Via Malta

Via Costa (tratto compreso tra viale Umberto I e piazza della Libertà)

Largo Caduti di Nassirya

Via Nizza

Solo il 2 giugno (dalle ore 00.01 alle ore 15.00, salvo proroghe)

Divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata in:

Via Carducci (tratto tra piazza del Mercato e via Diaz)

Via Diaz

Divieto di sosta con rimozione forzata in:

Largo Giacomini

Piazzale Silvio D’Amico (solo lato destro, ingresso da via N. Sauro)

Divieto di circolazione in:

Via Fratini

Via Cellini

I divieti resteranno in vigore fino al termine della manifestazione, per consentire il corretto allestimento e svolgimento delle celebrazioni. Si invita la cittadinanza alla massima collaborazione e al rispetto della segnaletica temporanea presente in loco.