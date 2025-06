A Sermoneta arriva Un Castello di Libri

Due giorni immersi nel mondo della lettura a Sermoneta, dove lunedì 23 e martedì 24 giugno si terrà Un Castello di Libri, l’incontro tra librerie ed editori che ha lo scopo di promuovere il dialogo, facilitando la presentazione di nuove pubblicazioni e la discussione su tematiche attuali del settore editoriale.

Ideato e realizzato dalla casa editrice Lab DFG, l’evento vede la partecipazione della casa editrice TUNUÉ. Dall’altra parte del tavolo ci saranno librai provenienti da diverse parti d’Italia. Un incontro diretto con la centro il libro e le emozioni che suscita. Non poteva che essere il Castello Caetani a ospitare l’incontro: una cornice suggestiva e rilassante, adatta a facilitare il dialogo e a creare momenti di scambio e di crescita per entrambi i settori, legati indissolubilmente tra di loro. Il programma prevede due Panel sui mercati del futuro, in particolare sulla letteratura sportiva e sul fumetto.

«Un’iniziativa di rilievo – dichiara Emanuele Di Giorgi, l’editore pontino che negli anni ha fatto della Tunuè una realtà leader nel settore del fumetto – che non lascia dubbi sulla caratura nazionale del progetto editoriale della Lab DFG, che punta irrobustire il rapporto con le librerie».