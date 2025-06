Festa grande a Ponza per San Silverio patrono dell’isola

PONZA – Festa grande oggi a Ponza per San Silverio, patrono dell’isola. Alle 10:30 la Messa solenne seguita alle 12 dalla processione via terra e via mare per la benedizione dei pescatori ponzesi e il lancio dei garofani hanno scandito la giornata partecipatissima che si chiuderà con la serata musicale, il concerto in piazza e l’estrazione della lotteria di San Silverio prima dei fuochi pirotecnici previsti a mezzanotte.

Una giornata di fede, tradizione e partecipazione collettiva che unisce Ponza ai suoi figli, vicini e lontani, come si legge in una lettera aperta rivolta a tutti i cittadini dall’Amministrazione comunale.

“Giunga a tutti i ponzesi e agli amanti di questo lembo di terra sparsi nel mondo, la sua benevola mano protettrice”, l’augurio del sindaco Francesco Ambrosino.