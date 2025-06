Formia, al via i lavori su via del Torrione

Via del Torrione, arteria secondaria ma strategica per l’accesso a importanti siti di interesse storico e archeologico di Formia, sarà oggetto di un primo intervento di riqualificazione da parte del Comune. La Giunta comunale, guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, ha approvato in questi giorni il progetto esecutivo per il rifacimento del tratto iniziale della strada, all’interno del Parco regionale Riviera d’Ulisse.

Il primo stralcio dei lavori, per un importo complessivo di 100mila euro, prevede la sistemazione del tratto che va dall’incrocio con via delle Vigne per circa 130 metri. L’intervento interesserà il manto stradale, il canale di scolo posto all’imbocco della traversa e l’installazione di un nuovo sistema di illuminazione pubblica a led. Quest’ultimo sarà progettato in modo da garantire sicurezza e decoro, nel rispetto dell’ambiente e della biodiversità del parco.

«Rendere più sicura, accessibile e decorosa via del Torrione significa permettere a cittadini e turisti di godere appieno della bellezza e della storia custodita in quest’area – ha dichiarato il sindaco Taddeo –. La Villa di Lucio Mamurra, ad esempio, fino a pochi anni fa era poco conosciuta e valorizzata. Oggi è al centro di una nuova visione culturale e turistica, che passa anche attraverso la riqualificazione delle vie d’accesso».

Via del Torrione consente infatti di raggiungere luoghi simbolo della storia locale, come il Porticciolo romano e i resti della villa appartenuta al cavaliere Mamurra, figura di spicco nella Roma repubblicana. L’Amministrazione comunale ha più volte utilizzato questo sito per eventi culturali e manifestazioni, come la festa di fine estate, puntando a farne un polo di attrazione per residenti e visitatori.